Spiele an den Weihnachtstagen ist Bernd Leno längst gewohnt. Der Torwart des FC Fulham hält in London aber auch an einer deutschen Tradition fest.

London - Der deutsche Nationaltorwart Bernd Leno hat kein Problem damit, auch an Weihnachten Fußball spielen zu müssen. „Klar, so eine Winterpause ist schon entspannt. Andererseits feiere ich auch den Boxing Day und das ganze Drumherum“, sagte der 31 Jahre alte Profi in einem Interview der Funke Mediengruppe.

Mit dem Londoner Club FC Fulham gastiert Leno am sogenannten Boxing Day - dem zweiten Weihnachtsfeiertag - in der Premier League beim AFC Bournemouth. „Die Leute sitzen zwischen den Feiertagen meist eh zu Hause rum. Was gibt es da Besseres, als Fußball zu schauen?“

„Eine Riesennummer“

Der 26. Dezember sei in England „eine Riesennummer“, meinte Leno: „Der Boxing Day ist für die Engländer wie Ostern, Weihnachten, Silvester und Thanksgiving zusammen. Es ist der beste Tag des Jahres“, sagte der Ex-Leverkusener, der 2018 zunächst von Bayer 04 zu Arsenal wechselte, ehe er sich 2022 Fulham anschloss. „Die Stadien sind voll. Fußball am Boxing Day hat hier eine Riesentradition.“

Anders als in England üblich, wo der 25. Dezember der wichtigste Weihnachtstag ist, feiert Leno mit seiner Familie bereits tags zuvor am Heiligabend. „Uns geht es dabei eher vor allem ums Zusammenkommen, ein wenig die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, Geschenke zu verteilen. Wenn man im Ausland spielt, wertschätzt man die gemeinsame Zeit noch viel mehr“, sagte er. „Natürlich muss man schon ein bisschen dran denken: In zwei Tagen spielst du wieder, also musst du dich ein wenig zurückhalten.“