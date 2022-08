„The Athletic“: Dortmunds Akanji vor Wechsel zu City

Dortmund (dpa) - Abwehrspieler Manuel Akanji vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund soll nach Angaben des Magazins „The Athletic“ vor einem Wechsel zu Manchester City stehen.

Beim Team von Trainer Pep Guardiola stehen bereits die früheren Dortmunder Ilkay Gündogan und Erling Haaland unter Vertrag. Dem Bericht zufolge soll der englische Meister bereit sein, bis zu 17,5 Millionen Euro an Ablöse für den Schweizer zu bezahlen. Der Vertrag des 27-Jährigen in Dortmund läuft am Ende der kommenden Saison aus. Akanji gilt seit einiger Zeit als Verkaufskandidat beim BVB.