Budapest - Ungarns Co-Trainer Adam Szalai hat nach seinem Zusammenbruch beim Länderspiel in Amsterdam kurz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann geschrieben. „Mit Adam hatte ich kurz Kontakt“, berichtete Nagelsmann am Montag, einen Tag vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Budapest am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). „Er hat auch geantwortet, er ist auf dem Wege der Besserung.“

Ob Szalai am Dienst mit im Stadion dabei ist, wisse er nicht, sagte Nagelsmann über seinen früheren Spieler bei der TSG Hoffenheim. „Wichtig ist, dass er auf die Beine kommt. Dass er geantwortet hat, ist ein gutes Zeichen.“ Zuvor hatte Ungarns Pressechef Gergö Szabo gesagt, es sei noch nicht entschieden, ob Szalai beim Spiel dabei sein könne.

Trainer und Mitspieler äußern sich

„Wir freuen uns sehr, dass es Adam besser geht, er ist zu Hause bei seiner Familie und seiner kleinen Tochter“, sagte Ungarns Cheftrainer Marco Rossi. „Wir werden sicherlich mehr über seinen Zustand erfahren, wenn er es für angemessen hält.“ Mittelfeldspieler Adam Nagy äußerte: „Adam hat uns gebeten, keine Fragen zu ihm zu beantworten, deshalb kann ich nur sagen, dass wir froh sind, dass er mit uns nach Hause reisen konnte und dass es ihm besser geht.“

Der 36-jährige Szalai war am Samstagabend beim Nations-League-Spiel der Ungarn in den Niederlanden (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen - aus bislang offiziell nicht genannten Gründen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und von dort nach wenigen Stunden entlassen.

„Was dort passiert ist, war für mich schockierend, ich sah vor allem in den Gesichtern, dass etwas Ernstes passierte – es war nicht leicht zu verarbeiten“, sagte Rossi. Nagy berichtete: „Bewusst oder unbewusst wurden wir von Adam Szalais Zusammenbruch beeinflusst, er hat Spuren hinterlassen, aber wir haben beschlossen, dass wir dies nicht für die 0:4-Niederlage verantwortlich machen wollen.“