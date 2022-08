Süle fehlt Dortmund auch in Freiburg - Adeyemi wieder dabei

Dortmund - Borussia Dortmund kann bis auf Niklas Süle und den schwer erkrankten Sébastien Haller im Bundesligaspiel beim SC Freiburg auch auf die zuletzt angeschlagenen Spieler zurückgreifen.

„Alle anderen sind im Training“, sagte BVB-Coach Edin Terzic. Beim 1:0 zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen war etwa Neuzugang Karim Adeyemi angeschlagen frühzeitig ausgewechselt worden.

Der wegen eines Hodentumors operierte Haller wird dem BVB monatelang fehlen. Süle hatte das Spiel gegen Leverkusen verpasst, da er sich im DFB-Pokal eine Woche zuvor eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) treten die Dortmunder am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga in Freiburg an.