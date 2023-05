Leverkusen - Im Streit um eine geplante Versammlung und einen Fanmarsch zum Stadion ist der Leverkusener Fan-Dachverband „Nordkurve 12“ vor das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht gezogen.

Wie das Gericht der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, fällt am Dienstag keine Entscheidung über den Eilantrag. Die Beteiligten müssen ihre Stellungnahmen bis 15.00 Uhr abgeben. Das Verwaltungsgericht Köln in der Vorinstanz hatte einen Eilantrag am Montag noch abgelehnt.

Fantreffen soll verlegt werden

Die Bayer-Anhänger wollten sich vor dem Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom am Donnerstag auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Leverkusen treffen und von dort zum Stadion ziehen. Die Veranstaltung unter dem Thema „Freiheit für Fußballfans“ sollte nach einer Verfügung des zuständigen Polizeipräsidiums Köln an einen anderen Ort der Stadt verlegt werden.

Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung. Die Gefahr, dass die Leverkusener Fans auf die Gästeanhänger treffen, sei zu groß. Bayer Leverkusen hatte den Friedrich-Ebert-Platz als Treffpunkt für die römischen Fans bei der UEFA angegeben.