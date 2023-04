SC-Coach Christian Streich (r) hätte Kölns Jonas Hector (M) auch gern in Freiburg gesehen.

Freiburg (dpa) – - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat seine hohe Wertschätzung für Jonas Hector vor dessen Karriereende nach dieser Saison ausgedrückt.

Der 32 Jahre alte Linksverteidiger und Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln sei „ein super Fußballer, ein super Kapitän“, sagte Streich. Bevor der gebürtige Saarbrücker 2010 beim FC unterschrieben habe, hätte auch der Sport-Club Interesse an ihm gehabt. Hector sei ein Fußballer, bei dem man sagen könne: „Das wäre so ein richtiger Freiburger Spieler gewesen von dem, was er ausstrahlt.“

Streich betonte vor dem Bundesliga-Spiel der Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Köln, er habe volles Verständnis dafür, wenn ein Spieler sage: „Jetzt reicht's.“ Fußballer zu sein, sei zwar ein wunderbarer Beruf, aber wenn man in dem Sport schon lange sei und wie Hector gleichzeitig breit aufgestellt sei, gebe es durchaus Gründe zu sagen: „Jetzt gehe ich raus aus diesem Fußball, jetzt mache ich andere Sachen.“

Als Fußballer habe man nicht die Möglichkeit, mit den Kindern in den Sommerferien in den Urlaub zu fahren oder am Wochenende etwas mit der Familie zu unternehmen, sagte Streich. Daher verstehe er, wenn ein Spieler sage: „Jetzt mache ich etwas anderes und gehe raus aus diesem Rhythmus.“