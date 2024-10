Stockholm - Nach dem Abbruch wegen Fan-Ausschreitungen haben Hammarby IF und Djurgårdens IF das Stockholmer Fußball-Derby mit einem Tag Verspätung vor leeren Rängen beendet. Hammarby entschied die Partie ohne weitere Tore mit 2:0 für sich. Das berichtete der Sender SVT.

Am Sonntag war das Spiel etwa 15 Minuten vor Spielende abgebrochen worden, nachdem Fans von der Tribüne aus Pyrotechnik auf das Spielfeld geworfen hatten. Daraufhin hatte die Polizei beim Stande von 2:0 angeordnet, dass die Zuschauer das Stadion verlassen müssen.

Djurgården hat alle bisherigen Derbys der Saison verloren

Es hatte bereits vor Spielbeginn Befürchtungen gegeben, dass Djurgården-Fans randalieren könnten, falls ihre Mannschaft hinten liege. Der Traditionsclub liegt in der Tabelle auf Rang drei, hat in dieser Saison aber alle drei bisherigen Derbys gegen Hammarby sowie AIK Stockholm verloren.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, sie habe eine öffentliche Veranstaltung in der Tele2 Arena aufgelöst. Andere Maßnahmen seien unzureichend. „Der Grund dafür ist, dass der für die öffentliche Veranstaltung verantwortliche Veranstalter nicht in der Lage ist, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten“, hieß es zur Begründung.