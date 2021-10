SSC Neapel gewinnt auch siebtes Saisonspiel in Italien

Florenz - Der SSC Neapel hat mit dem siebten Sieg im siebten Spiel die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft behauptet. Der Spitzenreiter setzte sich trotz Rückstands noch mit 2:1 (1:1) beim AC Florenz durch.

Die Gastgeber gingen zwar durch Lucas Martinez Quarta in der 28. Minute in Führung. Hirving Lozano (38.) und Amir Rrahmani (50.) drehten die Partie jedoch zugunsten der Gäste, die damit ihre makellose Bilanz in der Serie A wahrten.

Verfolger AC Mailand musste danach beim 3:2 gegen Atalanta Bergamo noch zittern, brachte den verdienten Sieg aber über die Zeit und hat weiter zwei Punkte Rückstand auf Neapel. Ohne den verletzten Zlatan Ibrahimovic führten die Gäste nach Toren von Davide Calabria (1.), Sandro Tonali (42.) und Rafael Leao (78.) bereits 3:0, ehe Duvan Zapata (86./Elfmeter) und Mario Pasalic in der vierten Minute der Nachspielzeit noch verkürzten. Nationalspieler Robin Gosens fehlte Bergamo wegen seiner Oberschenkelverletzung.