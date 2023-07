Liverpool - Knapp zwei Monate nach seinem Start als Sportdirektor beim FC Liverpool schwärmt Jörg Schmadtke vom englischen Spitzenclub.

„Ich bin begeistert von diesem Club, fasziniert von der Atmosphäre, die dort herrscht. Ein ganz großer Club, der aber null Arroganz ausstrahlt“, sagte Schmadtke der „Welt am Sonntag“. Der 59-Jährige beobachte ein großes Miteinander in dem renommierten Fußballverein. Auch den Liverpooler Trainer Jürgen Klopp lobte der ehemalige Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Das Betriebsklima sei „mit Sicherheit“ ein Verdienst von Klopp: „Weil es seinem Naturell entspricht, alle Leute mitzunehmen und dabei offen und freundlich zu sein“, sagte Schmadtke. Der frühere Torhüter, der zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer in Wolfsburg tätig war und sich dort im vergangenen Januar eigentlich in den Ruhestand verabschiedet hatte, hatte seine neue Tätigkeit in Liverpool am 1. Juni begonnen.