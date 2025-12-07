Düsseldorf - Für Jubilar Kenan Kamaran gab es eine Torte, von den Fans eine Rekordkulisse - und für die Mannschaft steht die Herbstmeisterschaft vor der Türe. Der FC Schalke 04 ist auf dem besten Wege, im dritten Zweitligajahr nacheinander die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga zu verwirklichen. Nach dem 2:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf haben die Gelsenkirchener zwei Runden vor Saison-Halbzeit ihre Spitzenposition mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang ausgebaut und können mit einem weiteren Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg am nächsten Sonntag bereits die Herbstmeisterschaft feiern.

„Natürlich wollen wir beide Spiele gewinnen. Dann sind wir oben“, sagte Kapitän Karaman, der mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 1:0 den Sieg einleitete. „Platz eins ist aber lediglich eine Momentaufnahme. Wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen jedes Spiel mit der gleichen Energie wie bisher angehen“, betonte Schalke bester Torschütze und Scorer.

Ein schöner Tag für Karaman

Am Freitag wurde der 31-Jährige in seinem 100. Pflichtspiel vorzeitig ausgewechselt, um keine ernste Verletzung zu riskieren. In der Kabine überraschten ihn seine Mitspieler hinterher mit einer kleinen Torte, auf der die Zahl 100 gesteckt war.

„Das war ein schöner Tag für mich“, sagte Karaman, der auch drei Jahre für die Düsseldorfer gespielt hat. Dass er seinen Treffer vor Fortunas Fantribüne ausgiebig feierte, nahmen ihm die Düsseldorfer Anhänger übel. „Ich mache heute mein 100. Spiel für Schalke, da darf ich schon jubeln. Das war nichts gegen die Fortuna, ich hatte hier eine schöne Zeit“, sagte der Jubilar.

Trainer Miron Muslic, den viele als Vater des Schalker Erfolges feiern, ist sichtbar Stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir haben in letzten Monaten einen unglaublichen Weg hinter uns und wollen uns natürlich in allen Phasen steigern“, sagte der 43-Jährige. Begleitet wird die Schalker Erfolgswelle von einer unglaublichen Anzahl an Fans. In Düsseldorf machten mehr als 20.000 Anhänger in Blau und Weiß die Partie zu einem Heimspiel für die Revierelf.

Schalke Fans feiern den Spitzenreiter

Davon war auch Muslic beeindruckt. „Das ist sehr ungewöhnlich, das bin ich nicht gewohnt. Heute war die Hälfte des Stadions königsblau. Das hat uns auch geholfen“, befand der Schalker Coach.

Breit gespannt über die Gegenseite der Fortuna-Fantribüne hing ein Banner mit der Aufschrift: „Nordkurve Gelsenkirchen“. Lieblingssong und der neue Ohrwurm der Fans: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey hey“. „Von der Lautstärke war das wie ein Heimspiel“, sagte Muslic. Im nächsten echten Heimspiel gegen Nürnberg wird die Schalker Arena dann noch einige Dezibel an Lärm zulegen.