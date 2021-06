Spielplan veröffentlicht: Meister FC Bayern München startet in Mönchengladbach

Bayern München und Borussia Mönchengladbach bestreiten am 13. August das Bundesliga-Auftaktspiel der Saison 2021/22.

Frankfurt (Main) - Titelverteidiger Bayern München eröffnet am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach die 59. Saison der Fußball-Bundesliga. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt.

Der FC Bayern peilt seine zehnte deutsche Meisterschaft in Folge und die 32. insgesamt an. Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen. Das DFB-Pokalfinale 2022 findet sieben Tage später im Berliner Olympiastadion statt.

Bereits am 4. Spieltag kommt es zum Vergleich zwischen Vizemeister RB Leipzig und den Bayern, am 14. Spieltag empfängt der BVB den Rekordmeister zum ersten Vergleich in der Liga.

2. Bundesliga startet mit Schalke 04 gegen Hamburger SV

Nach dem 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember) geht die Bundesliga in eine kurze Winterpause, der Spielbetrieb wird ab dem 7. Januar 2022 wiederaufgenommen. Lediglich eine englische Woche ist vorgesehen (16. Spieltag, 14./15. Dezember).

Hier gibt es alle Spielpläne im Überblick

Die 2. Bundesliga nimmt den Spielbetrieb bereits am 23. Juli auf. Die prominenten Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen bekommen es zum Auftakt mit dem Hamburger SV bzw. Hannover 96 zu tun. Mit dem Duell der tief gefallenen Traditionsklubs Schalke und HSV wird am 23. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sat.1.) die Saison im Unterhaus eröffnet.

Der erste Titel der neuen Spielzeit wird beim DFL Supercup zwischen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister FC Bayern am 17. August (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Signal Iduna Park vergeben.

1. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2021/22 im Überblick

Freitag/Samstag/Sonntag, 13. bis 15. August 2021



Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

Union Berlin - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

FSV Mainz 05 - RB Leipzig

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

Arminia Bielefeld - SC Freiburg

1. FC Köln - Hertha BSC (sid)