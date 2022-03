Spätes Siegtor: 1. FC Nürnberg ringt Hamburger SV nieder

Nürnberg - In einem temporeichen und umkämpften Spitzenspiel hat der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:1) niedergerungen. Außenverteidiger Tim Handwerker erzielte am in der 88. Spielminute mit dem schwächeren rechten Fuß das umjubelte Siegtor.

Vor 25.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion trafen zuvor Pascal Köpke für die Franken (15. Minute) und Ludovit Reis (25.) für den HSV.

Die Nürnberger zogen mit 42 Punkten am HSV (41) vorbei und mischen nach einer kleinen Siegesserie wieder mit im Aufstiegskampf. Die Partie begann intensiv. Beide Teams versuchten, druckvoll vor das gegnerische Tor zu kommen. Nürnbergs Taylan Duman versuchte es aus der Distanz. Angreifer Köpke drückte den Ball nach einer Hereingabe von Kilian Fischer knapp am Tor vobei. Auf der Gegenseite konnte Giorgi Tschakwetadse nicht FCN-Torhüter Christian Mathenia und Asger Sörensen überwinden, die zusammen die Situation bereinigten.

Kurze Zeit spät jubelten die Nürnberger: Nach einem tollen Dribbling von Fabian Nürnberger konnte Hamburgs Mario Vuskovic die Hereingabe per Grätsche nur in die Höhe verteidigen - Köpke schaltete am Boden am schnellsten und schob zur Führung für den „Club“ ein.

Doch der Jubel im Stadion währte nur kurz. Bakery Jatta setzte sich für die dominant spielenden Hamburger auf dem rechten Flügel durch, legte zurück auf Reis, der flach ins linke Eck vollendete. In der zweiten Halbzeit flachte das Niveau der umkämpften Partie ab. Sie blieb aber packend. Handwerker zwang bei einem Schuss Daniel Heuer Fernandes zu einer Faustabwehr (58.). Beim nächsten Versuch des Abwehrspielers kam der HSV-Torwart nicht an den Ball.