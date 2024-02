Erst Champions League, nun Europa League: Der beste Fußball-Club der Ukraine trägt seine internationalen Heimspiele weiter in Hamburg aus. Damit könnte es in dieser Saison aber bald vorbei sein.

Hamburg - Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk muss um das Weiterkommen in der Europa League und damit auch um weitere Gastspiele in Hamburg in dieser Saison bangen. Im Hinspiel der Playoff-Runde reichte es im Volksparkstadion nur zu einem 2:2 (0:0) gegen Olympique Marseille.

Trotz eines späten Ausgleichstreffers für Donezk hat der französische Spitzenclub die bessere Ausgangsposition für die zweite Partie am nächsten Donnerstag im eigenen Stadion.

Der frühere Dortmunder Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang brachte Marseille in der 64. Minute in Führung und bereitete auch den zweiten Treffer seines Teams durch Iliman Ndiaye in der 90. Minute vor. Die Tore für Schachtar schossen Mikola Matwijenko in der 68. Minute sowie der Brasilianer Eguinaldo in der Nachspielzeit (90.+3).

Wegen des russischen Angriffskrieges in ihrer Heimat tragen die Ukrainer ihre internationalen Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus. In der ersten Saisonhälfte waren in der Champions-League-Vorrunde bereits der FC Porto, FC Barcelona und Royal Antwerpen im Volksparkstadion zu Gast. Als Gruppendritter darf Schachtar nach der Winterpause nun in der Europa League weiterspielen.