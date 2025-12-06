England bekommt eine härtere Gruppe zugelost als Deutschland. Thomas Tuchel muss sich über Panama erst informieren - und sieht in dem späten Start eine Chance.

Washington - Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat nach der WM-Auslosung in Washington vor den Vorrundengegnern gewarnt. „Wir haben ein schweres Auftaktmatch und eine schwere Gruppe mit zwei starken und stolzen Nationen“, sagte Tuchel über den ersten Gegner Kroatien sowie Ghana, die es in Gruppe L mit dem EM-Zweiten zu tun bekommen. Die vierte Nation der Gruppe ist Panama.

„Panama, ich weiß noch nicht viel über Panama momentan, aber wir werden es rausfinden vor dem Turnier, selbstverständlich“, sagte der ehemalige Bayern-Trainer. Tuchels Engländer werden erst am 17. Juni ihr Turnier eröffnen, dabei kommt es gegen Kroatien zu einer Neuauflage des verlorenen WM-Halbfinals von 2018. „Wir wissen nun um unsere Gegner und dass wir spät loslegen“, sagte Tuchel. Dies könne ein Vorteil sein, falls seine Profis in europäischen Finals spielten.

Rangnick trifft auf Weltmeister Argentinien

Ein attraktives Los erhielt auch Österreich mit Trainer Ralf Rangnick. In Gruppe J bekommt es Rangnicks Team mit Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi sowie Algerien und Jordanien zu tun.

„Was ich schonmal gut finde ist, dass wir erstens schon genau wissen, gegen wen wir spielen, keinen Playoff-Kandidaten dabei haben. Und dass wir gegen keines der drei Länder bisher gespielt haben, zumindest nicht in meiner Amtszeit, finde ich auch positiv“, sagte Rangnick bei MagentaSport. Er sei mit der Gruppe „insgesamt durchaus zufrieden“. Österreichs erstes Spiel steigt am 16. Juni gegen Debütant Jordanien.