Später Ausgleich kostet St. Pauli die Tabellenspitze

Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat der St. Pauli den Sieg und damit die Tabellenführung verspielt. Keine Tore fielen in Hannover und Dresden.

Düsseldorf - Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Das Team von Trainer Timo Schultz kam nicht über ein 1:1 (1:0) beim SV Sandhausen hinaus, gehört vorerst aber weiterhin zum Spitzentrio.

Guido Burgstaller brachte die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung (39. Minute), den späten Ausgleichtreffer für Sandhausen erzielte Janik Bachmann (90.+1). Mit 53 Punkten liegt St. Pauli zumindest vorübergehend hinter dem FC Schalke 04 punktgleich auf dem zweiten Platz. Die Konkurrenten können am Sonntag aber nachlegen. Werder Bremen empfängt Verfolger 1. FC Nürnberg (49), S04 reist nach Darmstadt (51).

Für Sandhausen hingegen ist trotz des Punktgewinns die Abstiegsgefahr nicht gebannt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell die SG Dynamo Dresden liegt, beträgt weiter sechs Punkte.

Keine Tore in Dresden

Die in der Rückrunde noch sieglosen Dresdner konnten auch im Heimspiel gegen Holstein Kiel nicht die Trendwende einleiten. Das Team von Trainer Guerino Capretti kam beim 0:0 nicht über ein Unentschieden hinaus und hat als Tabellen-16. nur noch geringe Chancen auf den Klassenverbleib.

Torlos endete auch das Duell der beiden Tabellennachbarn Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf, wobei sich die lange Zeit in Unterzahl spielenden Gastgeber ihren Punktgewinn mühsam verdienten. Niklas Hunt hatte nach unglücklichem Einsteigen für seine Notbremse in der 16. Minute bereits früh die Rote Karte gesehen. Während sich Hannover mehr auf die Verteidigung konzentrierte, konnte Düsseldorf die Überzahl nicht nutzen.