So wurde der Osten für Sören Bertram zur sportlichen Heimat

Halle (Saale)/MZ - Die Erinnerung an den historischen Moment sei etwas verblasst. „So ganz genau kann ich mich nicht mehr an die Treffer erinnern“, sagt Sören Bertram. Ein pures Understatement wie sich später zeigen sollte. Vor fast zehn Jahren, genauer gesagt am 20. September 2011, trat Bertram, heute Spieler von Fußball-Drittligist VfL Osnabrück beim Halleschen FC mit seinem Jugendverein Hamburger SV zu einem Freundschaftsspiel an.