In Jasna in der Slowakei hofften tausende Ski-Fans auf ein Duell zwischen Vlhova und Shiffrin. Dann aber stürzt die Lokalmatadorin und verletzt sich. Auch Shiffrin kann nicht gewinnen.

Weltcup in der Slowakei

Jasna - Top-Skirennfahrerin Petra Vlhova ist bei ihrem Heim-Weltcup in Jasna gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Slowakin kam im ersten Durchgang des Riesenslaloms zu Fall, schlug dabei mit Rücken und Kopf auf und verdrehte sich das Knie.

Sie musste an der Strecke in den Karpaten behandelt und dann mit dem Rettungsschlitten ins Tal gebracht werden. Wie das Team der früheren Weltmeisterin und Slalom-Olympiasiegerin von 2022 mitteilte, wurde sie für Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Eine Diagnose stand zunächst aus.

Damit fiel vor vielen slowakischen Fans das erhoffte Duell mit der Weltcup-Führenden Mikaela Shiffrin aus. Statt der beiden Dauerrivalinnen überragte eine andere: Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden zeigte auf einer eisigen und schwierigen Piste zwei famose Läufe und setzte sich mit 1,52 Sekunden Vorsprung vor der Amerikanerin Shiffrin durch. Dritte wurde Alice Robinson aus Neuseeland (+2,71).

Aus dem deutschen Team schaffte es nur Lena Dürr in den zweiten Lauf. Die Rennfahrerin aus Germering, die am Sonntag beim Slalom um das Podest mitfahren kann, beendete den Riesentorlauf auf Platz 29 mit 8,77 Sekunden Rückstand.

Überhaupt wurde der Wettkampf am Samstag von extremen Zeitunterschieden geprägt. Die italienische Mitfavoritin Marta Bassino etwa handelte sich im ersten Lauf ohne großen Fehler 8,21 Sekunden Rückstand ein und verpasste das Finale deutlich. Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen schaffte es indes trotz fünfeinhalb Sekunden Rückstand auf Hector auf Platz zehn.