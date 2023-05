Düsselsdorfs Daniel Ginczek (r) sorgte per Elfmeter für die Vorentscheidung gegen Kiel.

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf schöpft im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung.

Mit dem 3:0 (3:0) über Holstein Kiel verkürzte der Tabellenvierte den Abstand zum Relegationsrang auf vier Punkte. Inspiriert vom Patzer des Dritten Hamburger SV, der sich am Tag zuvor mit einem 2:2 daheim gegen Paderborn begnügen musste, sorgte das Team von Trainer Daniel Thioune in eiskalter Manier schon früh für klare Verhältnisse. Vor 28 935 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena trafen Shinta Appelkamp (14. Minute), André Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (24./Foulelfmeter) zum ungefährdeten Sieg.

In einem über weite Strecken ausgeglichenem Spiel erwiesen sich die Düsseldorfer als ungemein effizient und nutzten gleich die drei ersten Chancen. Der Kopfballtreffer von Appelkamp leitete das Unheil für die verdutzten Gäste ein, die durch Hoffmann und Ginczek binnen weniger Minuten weitere zwei Gegentore hinnehmen mussten.

Dagegen blieben die Kieler selbst bei besten Möglichkeiten durch Steven Skrzybski (32.) und Lewis Holtby (44.) glücklos. Auch in der 2. Halbzeit war die Fortuna nicht das spielbestimmende Team, brachte die Führung aber sicher über die Zeit.