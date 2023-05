Debrecen - Die deutschen U17-Fußballer haben trotz langer Unterzahl erstmals seit 2017 wieder den Sprung in ein EM-Halbfinale geschafft.

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich in Debrecen mit 3:2 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch und hat damit auch die Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft Ende dieses Jahres sicher. Am Dienstag spielt die deutsche Nachwuchs-Auswahl gegen Polen um die erstmalige Endspiel-Teilnahme in dieser Altersklasse seit 2015. Das Finale findet am 2. Juni statt.

Die Partie begann nach einem Lattentreffer in der Anfangsphase für Deutschland mit einem doppelten Rückschlag. Der Mainzer Maxim Dal sah für ein Foul im Strafraum die Rote Karte (15. Minute), mit dem Foulelfmeter gingen die Schweizer durch Winsley Boteli (16.) in Führung. Doch die DFB-Auswahl kämpfte sich zurück in die Partie, BVB-Stürmer Paris Brunner traf nach der Halbzeit zum 1:1 (49.). Weil keinem der beiden Teams in der regulären Spielzeit noch ein Treffer gelang, fiel die Entscheidung dann im Elfmeterschießen.