Schweizer „Blick“: Neue Gespräche um Sommer-Wechsel

München - Der Schweizer Boulevard-Zeitung „Blick“ zufolge haben der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach die Gespräche über einen möglichen Wechsel von Torwart Yann Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister aus München neu aufgenommen.

Die nächsten Tage würden zeigen, ob Sommer für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet werden könne, hieß es weiter in dem Bericht. Quellen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen nannte das Blatt nicht, auch keine weiteren Details.

Stattdessen spekulierte der „Blick“ auch darüber, ob die Verantwortlichen der beiden Bundesligisten sich auf eine Ablösesumme einigen könnten. Sommers Vertrag bei den Borussen endet nach dieser Saison. Die Wunschlösung der Bayern stand am Wochenende beim 0:1 gegen den FC St. Pauli 90 Minuten im Tor der Gladbacher. Zuletzt hatte die Borussia einen Wechsel ihres Leistungsträgers ausgeschlossen. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

„Wir schauen weiter, was möglich ist und welche Optionen wir auf dem aktuell schwierigen Transfermarkt haben. Irgendwann werden wir die richtige Entscheidung treffen“, sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Aktuelle Nummer eins der Bayern ist der 34 Jahre alte Sven Ulreich nach dem Unterschenkelbruch von Neuer, der den Nationaltorwart zu einer monatelangen Pause zwingt. Beim 4:4 gegen Red Bull Salzburg als finalem Test vor dem Bundesliga-Wiederbeginn mit dem Kracher bei RB Leipzig am kommenden Freitag wurde der 20 Jahre alte Ersatzkeeper Johannes Schenk in der Schlussphase eingewechselt.

„Jeder sieht doch die Torwart-Situation. Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage“, sagte Nagelsmann. „Ich mach' jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?“