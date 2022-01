Schweinsteiger sieht Buch über sich als Mutmacher

Berlin - Der ehemalige Fußballer Bastian Schweinsteiger will mit einem Buch über sich Mut machen.

„Ich denke, heutzutage gibt es viele Kinder und Familien, die nicht die Hoffnung sehen, dass man im Leben was erreichen kann“, sagte der 37-Jährige bei der Buchvorstellung in Berlin. Er wolle zeigen, dass es sich lohne zu kämpfen und Niederlagen zu überwinden.

Entstanden ist der biografische Roman „Einer von euch“, der am 26. Januar erscheint und den der Schweizer Autor Martin Suter geschrieben hat. „Ich wollte keine klassische Biografie haben, das ist nicht meine Natur. Daher fand ich die Idee des biografischen Romans passend“, sagte Schweinsteiger. Doch was ist nun Wahrheit und was Dichtung? „Was ich erfinden kann, ist nur das Wie, ich kann nicht das Was erfinden“, sagte Autor Suter.

Wichtiger Teil in dem Buch ist auch Schweinsteigers Frau. Ana Ivanović war erfolgreiche Tennisspielerin und die Nummer eins der Weltrangliste. Das Leben seiner Frau sei viel interessanter gewesen als seins, habe Schweinsteiger ihm früh gesagt, so Suter.

„Sie hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich ist und wie man in einer Familie lebt“, sagte Schweinsteiger. Und so seien seine Lieblingsstellen im Buch die Hochzeit und die Geburt seiner Kinder. „Das waren Momente, wo ich gerne auf die Uhr gedrückt und sie gestoppt hätte“, so der 37-Jährige.