Berlin - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger möchte gerne für den Deutschen Fußball-Bund arbeiten - er weiß aber bisher nicht, in welchem Job.

Er wolle etwas tun, um „vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft in der Zukunft diesen goldenen WM-Pokal wieder einmal in den Händen zu halten“, sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 im Podcast „Phrasenmäher“.

Schweinsteiger will nicht Nachfolger von Rudi Völler als DFB-Direktor werden. „Nein. Ich biete mich jetzt hier nicht an, aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mit unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen – das war das schönste Gefühl meiner Karriere. Und diesen Moment wieder erleben zu können, wäre etwas ganz Besonderes für mich, steht aber derzeit nicht an.“ Der 39-Jährige arbeitet derzeit als TV-Experte bei der ARD.