Für die DFB-Frauen startet das Fußballjahr am 3. März in Dresden. Alles ist schon auf die WM in Brasilien ausgerichtet.

Frankfurt/Main - Mit den Rückkehrerinnen Lea Schüller, Carlotta Wamser und Sophia Kleinherne gehen die deutschen Fußballerinnen in die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und Norwegen. Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Begegnungen am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden und am 7. März (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger einen 23-köpfigen Kader.

„Wir haben gesehen, dass vieles auf einem guten Weg ist, aber für den letzten Schritt müssen wir weiter intensiv an uns arbeiten“, sagte Wück. „Genau das werden wir gemeinsam tun, mit dem klaren Ziel, erfolgreich in die Qualifikation für die WM 2027 zu starten.“ In der Gruppe A4 trifft Deutschland zudem auf Österreich. Das Turnier findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt.

Abwehrspielerin Kathy Hendrich fehlt

Torjägerin Schüller hatte in den Nations-League-Finals gegen Spanien aus familiären Gründen gefehlt und war in der Winterpause vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt. EM-Entdeckung Wamser von Bayer Leverkusen gehört nach überstandenen Knieproblemen wieder zum Kreis des Nationalteams.

Abwehrspielerin Kleinherne hatte sich beim Turnier in der Schweiz im vergangenen Sommer verletzt und fiel lange aus. Auch Angreiferin Vivien Endemann (beide VfL Wolfsburg) kehrt nach längerer Zeit in die Auswahl zurück. Nicht zum Kader gehört die erfahrene Kathy Hendrich (Chicago Red Stars), da sie eine Muskelblessur auskuriert.