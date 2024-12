Barça-Trainer Flick führt seine Elf in Mallorca zum Erfolg.

Palma - Hansi Flick ist erleichtert, dass der FC Barcelona seine Mini-Krise in der spanischen Fußball-Liga beendet hat. „Es war ein wichtiger Sieg zu diesem Zeitpunkt der Saison. Deshalb sind wir glücklich“, sagte der frühere Bundestrainer nach dem 5:1 am Dienstagabend bei RCD Mallorca. Er habe schon vor dem Spiel gesagt: „Wir sind glücklich, dass der Scheiß-November vorbei ist und jetzt der Dezember beginnt.“ Vor dem Sieg auf der Urlaubsinsel waren die Katalanen drei Ligaspiele in Folge sieglos geblieben.

Der 59-Jährige erklärte auch, warum er komplett auf Torjäger Robert Lewandowski (36) verzichtete: „Für ihn ist es wichtig, dass er Tore schießt. Lewandowski brauchte Ruhe, wir mussten uns um ihn kümmern. Ferran hat es geschafft, das erste Tor zu schießen. Heute war es nicht nötig, Lewandowski spielen zu lassen.“

In Abwesenheit des früheren Bundesliga-Stürmers trafen Ferran Torres (12. Minute), Raphinha (56., Foulelfmeter/74.), Frenkie de Jong (79.) und Pau Victor (84.) für die Katalanen. Mit 37 Punkten liegt das Flick-Team in der Tabelle vier Punkte vor Real Madrid, das aber zwei Spiele weniger absolviert hat. Real spielt heute bei Athletic Bilbao.

Flick über Lamine Yamal: „Brauchen ihn“

Ein Sonderlob gab es von Flick für Jungstar Lamine Yamal. „Er ist immer wichtig, er macht den Unterschied aus. Er hätte ein oder zwei Tore schießen können. Er hat sehr gut gespielt, er hat assistiert, er hat große Qualität. Wir brauchen ihn“, lobte Flick den 17 Jahre alten Europameister, der gegen RCD Mallorca zwei Vorlagen zum Sieg beigesteuert hatte.