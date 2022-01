Schalke leiht Dong-gyeong Lee aus

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 setzt im Kampf um eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga auf Dong-gyeong Lee. Wie der Zweitligist mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Offensivspieler vom südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Gelsenkirchen.

Die Vereinbarung zwischen beiden Clubs beinhaltet eine Kaufoption. „Wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt. Er wird unserem Kader noch mehr Torgefahr, Variabilität und damit Unberechenbarkeit geben“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Dong-gyeong Lee debütierte im September 2019 in der südkoreanischen Nationalmannschaft und bestritt bisher insgesamt sieben Partien im Trikot der Landesauswahl. Hinzu kommen vier Einsätze in der Olympia-Auswahl. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio erzielte er zwei Treffer.