SC Freiburg will Saison mindestens mit Europa League krönen

Freiburgs Trainer Christian Streich möchte mit einem „positiven Gefühl“ in das anstehende Pokal-Finale gehen.

Freiburg - Fußball-Bundesligist SC Freiburg will die letzten Zweifel am Einzug in die Europa League mit einem Erfolg im Spiel beim Dritten Bayer Leverkusen beseitigen.

Zwar liegt der Tabellensiebte 1. FC Köln vor seinem am Samstag (15.30 Uhr/Sky) parallel stattfindenden Spiel beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart drei Punkte und neun Tore hinter dem Sport-Club. Zudem hat der einen Zähler hinter dem Tabellenfünften Freiburg stehende Sechste 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum auch noch nicht gewonnen. Aber „der letzte Spieltag hat schon oft für kuriose Ergebnisse gesorgt“, warnte Streich. Für ihn wäre die Europa League „eine großartige Leistung und ein Riesenerfolg“.

Den erstmaligen Einzug in die Champions League können die Breisgauer nach dem jüngsten 1:4 gegen Union dagegen kaum noch schaffen. Dazu müsste RB Leipzig beim fast sicheren Absteiger Arminia Bielefeld verlieren und Freiburg in Leverkusen gewinnen. Dennoch sagte Streich: „Wir haben eine Top-Saison gespielt und wollen sie mit einer richtig guten Leistung in Leverkusen abschließen.“

Das wäre für die Freiburger auch mit Blick auf das noch folgende Finale im DFB-Pokal gegen Leipzig gut. Denn es gehe auch darum, „dass du mit positiver Energie in ein weiteres Highlight gehst“, meinte Streich. Er kann gegen Bayer mit Ausnahme von Offensivspieler Kevin Schade (Bauchmuskelverletzung) seine Bestbesetzung aufbieten.