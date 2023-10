Über eine Absage des Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern wird erst am Mittwoch entschieden. Im Falle eines Anpfiffs wollen die Saarländer zumindest lange das 0:0 halten.

Saarbrückens Trainer vor Bayern-Spiel: Platz ist okay

Saarbrückens Ludwigsparkstadion ist durch die Regenfälle derzeit in schlechtem Zustand.

Saarbrücken - Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl hat im Ludwigsparkstadion den durch Starkregen erheblich strapazierten Rasenplatz selbst inspiziert.

„Der Platz wird in einem Zustand sein, auf dem man Fußball spielen kann“, urteilte er einen Tag vor dem für Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) angesetzten DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Rekordsieger Bayern München. Die finale Entscheidung, ob die Begegnung stattfinden wird, trifft am Morgen des Spieltags Schiedsrichter Frank Willenborg. Die Bayern wollten erst am Mittwochvormittag anreisen.

Nach heftigen Regenfällen musste das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Im Nachhinein kann Ziehl dem etwas Positives abgewinnen. „Der Spielabbruch des Ligaspiels gegen Dynamo Dresden bringt uns einige zusätzliche Optionen. Nicht alle unsere Spieler hätten den Rhythmus Sonntag-Mittwoch-Samstag so mitgehen können“, sagte der Coach.

Wenn die Pokal-Partie vor 16.000 Zuschauern im ausverkauften Ludwigsparkstadion über die Bühne gehen kann, wollen die Saarländer engagiert, aber mit realistischen Erwartungen antreten. „Bayern ist eine Mannschaft, die ins Champions-League-Finale kommen sollte“, sagte Ziehl. Da wäre es vermessen, „über Schwächen des FC Bayern“ zu reden. Ziel sei „die Null“ so lange wie möglich zu halten: „Wir werden sicher nicht abschenken.“