Saarbrücken - Bei Saarbrückens Pokal-Held Kai Brünker ist die Vorfreude auf das Halbfinal-Heimspiel im DFB-Pokal am 2. April gegen den 1. FC Kaiserslautern groß. Als „Jahrhundertspiel für beide Lager“ bezeichnete der Stürmer des Fußball-Drittligisten im ZDF-Sportstudio das Pokal-Derby gegen den Zweitligisten aus der benachbarten Pfalz. „Wir wissen, was wir wieder abreißen müssen, um das zu schaffen. Es ist ein Jahrhundertspiel und da müssen wir einfach wieder an unsere Grenzen gehen“, sagte der 29-Jährige.

Trotz der bisherigen Siege in dieser Pokalsaison gegen Zweitligist Karlsruher SC (2:1) sowie die Bundesligisten Bayern München (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0) und zuletzt Borussia Mönchengladbach (2:1) sieht Brünker, der gegen die Gladbacher das späte Siegtor schoss, die Saarländer nicht in der Favoritenrolle: „Wir sind absolut bescheiden, absolut respektvoll gegenüber unserem Gegner“, sagte er.

Mit einem weiteren Sieg würde der FCS erstmals in seiner Vereinshistorie ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Im Halbfinale stehen die Saarländer zum fünften Mal, zuletzt verpassten sie 2020 zu Hause gegen Bayer Leverkusen (0:3) die Final-Teilnahme. Der zweimalige DFB-Pokalsieger aus Kaiserslautern stand zuletzt 2003 im Endspiel, das die Roten Teufel 1:3 gegen den FC Bayern verloren.