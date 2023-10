Berlin - Auch wenn der Kontakt zu seinem Ex-Club nicht abgerissen ist, sieht sich Fußball-Manager Fredi Bobic nicht vor einer Rückkehr zum VfB Stuttgart.

„Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Jugend- und Lieblingsclub. Ich habe 15 Jahre da erlebt als Jugend- und Profispieler und genauso in der Funktion des Sportvorstandes“, sagte Bobic bei Bild-Live am Sonntag. „Aber das bedeutet nicht, dass ich noch mal zurückkehre. Aktuell ist es in der Planung nicht so drin.“ Bobic war zuletzt bis Ende Januar für Hertha BSC tätig. Stuttgart sucht im Moment einen neuen Sportvorstand.

Bobic erteilt Leipzig-Gerüchten Absage

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der am Montag 52 Jahre alt wird, sieht die Entwicklung bei den Schwaben „mit großer Freude“. Der VfB steht überraschend in der Spitzengruppe der Liga.

Auch Gerüchten um ein Engagement bei RB Leipzig erteilte Bobic eine Absage. „Dazu kann ich aktuell nichts sagen, weil aktuell auch nichts dran ist“, sagte er. „Wenn irgendwo eine Position frei ist, ist es ganz normal, dass dein Name gespielt wird. Ich gucke in viele Richtungen, ob das im In- oder im Ausland ist.“