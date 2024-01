El Saler - Frank Ronstadt verlässt den Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 nach zweieinhalb Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler war im Sommer 2021 von den Würzburger Kickers zu den Hessen gekommen und absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiele für die Lilien. Über die Ablösemodalitäten und die Laufzeit des neuen Vertrages machten die Vereine keine Angaben.

Ohne Ronstadt reiste der Bundesliga-Aufsteiger ins Trainingslager nach El Soler. In dem kleinen spanischen Ort in der Nähe von Valencia bereitet Trainer Torsten Lieberknecht die Mannschaft bis zum kommenden Sonntag auf die Saisonfortsetzung nach der Winterpause vor. Das erste Pflichtspiel für die Hessen steht am 13. Januar gegen Borussia Dortmund an.