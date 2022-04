Rode: „Eines der größten Spiele der Eintracht-Historie“

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode sieht die Duelle mit dem großen FC Barcelona als einen Höhepunkt der Vereinsgeschichte.

„Die Partie gegen Barcelona ist auf jeden Fall eines der größten Spiele der Eintracht-Historie. Aber wir hatten auch andere große Spiele. Die Jungs, die vor drei Jahren an der Stamford Bridge gegen Chelsea dabei waren, schwärmen heute noch davon“, sagte Rode in einem Sport1-Interview. Der hessische Fußball-Bundesligist trifft am Donnerstag (21.00 Uhr) und am 14. April im Viertelfinale der Europa League auf die Katalanen.

Für den 31 Jahre alten Rode, der selbst schon mit dem FC Bayern München gegen Barça spielte, ist es nach eigener Aussage „ein Highlight-Spiel in meiner Karriere.“ Pünktlich zum internationalen Kracher darf die WM-Arena von 2006 seit vergangener Woche erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder voll ausgelastet werden. Für das Heimspiel hätte die Eintracht bis zu 300.000 Tickets verkaufen können.

Erst vor drei Jahren hatten die Hessen das Halbfinale der Europa League erreicht und waren dort im Elfmeterschießen am FC Chelsea gescheitert.