Augsburg - Dem FC Augsburg liegen für Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha nach Angaben von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter bisher noch keine konkreten Anfragen vor.

Der „Augsburger Allgemeinen“ sagte Reuter: „Es ist klar besprochen, dass wir uns zusammensetzen, wenn er mit einem Wechselwunsch zu uns kommt und es konkrete Angebote gibt. Aktuell gibt es keine konkreten Anfragen, so dass Mergim Berisha nach dem Trainingslager wieder bei uns ins Mannschaftstraining einsteigt, wenn seine Reha beendet ist.“

Der 25 Jahre alte Berisha kuriert derzeit eine Verletzung am Sprunggelenk aus. Der FC Augsburg hatte ihn zunächst von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen und ihn dann fest verpflichtet. Der in Berchtesgaden geborene Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Bundesligasaison neun Tore und debütierte im März in der DFB-Auswahl.

Schon vor der Leihe sei klar gewesen, dass Berisha die Bundesliga als Karrieresprung nutzen wolle. Das sei ihm mit hervorragenden Leistungen und seiner Berufung in die Nationalmannschaft gelungen, stellte Reuter fest. Mit dem U21-Europameister soll sich Informationen der „Bild“ zufolge Werder Bremen beschäftigen. Bei Werder könnte Berisha Niclas Füllkrug ersetzen, sollte der Nationalstürmer die Bremer verlassen.