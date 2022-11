RB Salzburg verpasst Achtelfinale - Benfica beeindruckend

Mailand - Der deutsche Trainer Matthias Jaissle hat mit RB Salzburg den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Am abschließenden Spieltag der Vorrunde verlor RB 0:4 (0:1) beim AC Mailand und spielt damit im nächsten Jahr in der Europa League weiter.

Olivier Giroud (14. Minute/57.), Rade Krunić (46.) und Junior Messias (90.+1) trafen für Milan, das als Zweiter hinter dem FC Chelsea in die K.o.-Runde einzog.

Der ehemalige Leverkusen-Coach Roger Schmidt schließt mit Benfica Lissabon die Gruppe H nach einem sensationellen Schlussspurt als Erster ab. Benfica setzte sich mit 6:1 (1:1) bei Maccabi Haifa durch. Nur dank der höheren Anzahl an Auswärtstoren in der Gruppenphase stehen die Portugiesen damit vor dem punkt- und torgleichen Rivalen Paris Saint-Germain. Für Benfica waren Goncalo Ramos (20.), Petar Musa (59.), Alejandro Grimaldo (69.), Rafa Silva (73.), Henrique Araújo (88.) und Joao Mario (90.+2) erfolgreich. Tjaronn Chery (26.) gelang per Elfmeter der Ehrentreffer für Haifa.

PSG gewann sein Parallelspiel bei Juventus Turin mit 2:1 (1:1). Kylian Mbappé (13.) und Nuno Mendes (69.) machten die Tore für Paris, Leonardo Bonucci (39.) traf für Juve.