RB-Neuzugang Raum würde Werner-Rückkehr begrüßen

Leipzig - RB Leipzigs Neuzugang David Raum würde eine Rückkehr von Timo Werner sehr begrüßen.

„Wie man ja sieht, tut er sich da gerade ein bisschen schwer. Ich würde jetzt sagen, wenn die Möglichkeit besteht, ich würde mich freuen, ihn hier zu haben. Es ist natürlich nicht meine Entscheidung, aber er ist ein Topspieler mit einem super Niveau“, sagte der Nationalspieler nach seinem ersten Training in Leipzig.

Allerdings schränkte der 24 Jahre alte Linksverteidiger auch ein. „Das ist nicht mein Themengebiet. Ich kann nur grundsätzlich was zu Timo sagen. Timo ist, so wie ich ihn in der Nationalmannschaft kennengelernt habe, menschlich ein Supertyp, mit dem ich sehr gut klar komme“, sagte Raum und fügte an: „Aber auch auf dem Platz, wie jeder weiß, hat er damals bei RB Leipzig wahnsinnig geknipst und den Schritt nach England gemacht.“

Raum, der von der TSG 1899 Hoffenheim zum sächsischen Fußball-Bundesligisten wechselte, unterschrieb bei RB einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2027. „Jeder Spieler träumt davon, den nächsten Stepp zu gehen. Für mich bedeutet das, in der Champions League Erfahrung zu sammeln und dort Fuß zu fassen“, sagte er.

Auch der Konkurrenzsituation mit Marcel Halstenberg und Angelinó, der am Dienstag überraschend beim Training mittrainierte, wolle er sich stellen. „Wenn man Champions League spielt, ist immer klar, dass noch ein anderer Spieler auf deiner Position spielt. Angelinó ist ein Top-Linksverteidiger, er hat einen super Stellenwert im Verein. Aber ich konzentriere mich aber auf mich, wir sind unterschiedliche Spielertypen“, sagte Raum. Er sehe seine Stärken „als Schienenspieler“, wo er seine intensiven Sprints anziehen könne.