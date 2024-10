Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig sucht keinen kurzfristigen Ersatz für den verletzten Nationalspieler David Raum. Dies sei zu keiner Sekunde ein Thema gewesen, sagte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer dem TV-Sender Sky. „Wir können das aus unserer Sicht innerhalb der Mannschaft kompensieren und fühlen uns weiterhin gut aufgestellt“, ergänzte er. Außenverteidiger Raum hatte sich im letzten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (1:0) eine Bänderverletzung zugezogen und wurde inzwischen operiert.

Dessen möglicher Vertreter Benjamin Henrichs war in der vergangenen Woche aus dem Mannschaftsquartier der deutschen Nationalmannschaft mit Rückenbeschwerden abgereist. Der 27 Jahre alte Außenspieler absolviert derzeit ein individuelles Training und soll zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob er für das kommende Bundesliga-Spiel des Tabellenzweiten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FSV Mainz 05 einsatzfähig ist, ist offen.

Nach Abschluss der Wechselperiode können die Clubs keine Spieler mehr von anderen Vereinen verpflichten. Somit hätten die Leipziger lediglich einen vereinslosen Profi als kurzfristigen Ersatz holen können. Die nächste Transferperiode in der Bundesliga beginnt am 1. Januar und endet am 3. Februar.