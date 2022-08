Rangnick riet Gregoritsch zum Wechsel zum SC Freiburg

Freiburg - Der Österreicher Michael Gregoritsch hat sich von seinem Nationaltrainer Ralf Rangnick bei seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten SC Freiburg beraten lassen.

„Er hat eine riesige Expertise. Da fragt man natürlich nach, was er von dieser Überlegung hält“, sagte Gregoritsch, der in der Vorsaison noch für Freiburgs Liga-Konkurrenten FC Augsburg aufgelaufen war, in einem „Sport Bild“-Interview.

Rangnick übernahm die ÖFB-Auswahl im Juni und bestärkte seinen Schützling. „Er fand es eine gute Sache“, sagte Gregoritsch. „Aber selbst, wenn er gesagt hätte, dass ich es nicht machen soll, mein Entschluss stand eigentlich schon fest.“

Der 28-Jährige erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz beim Europa-League-Teilnehmer und traf in den ersten beiden Ligaspielen jeweils einmal. An diesem Samstag steht für den Sport-Club der baden-württembergische Vergleich beim VfB Stuttgart an.