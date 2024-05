Mit einem Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelingt Preußen Münster die langersehnte Rückkehr in die Zweitklassigkeit.

Münster - Preußen Münster kehrt mit einem Durchmarsch aus der Regionalliga nach 33 Jahren zurück in die 2. Fußball-Bundesliga. Das Bundesliga-Gründungsmitglied sicherte sich am letzten Drittligaspieltag den Aufstieg durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching und schließt die Runde hinter Meister SSV Ulm mit 67 Punkten als Tabellenzweiter ab.

Verfolger SSV Jahn Regensburg (63) muss nach dem 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken in die Relegation gegen den Zweitliga-16.. Um diesen Platz kämpfen am Sonntag SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock.

Die Treffer zum Sieg im mit fast 13.000 Zuschauern ausverkauften Preußenstadion erzielten Sebastian Mrowca (4. MInute) und Kapitän Marc Lorenz (17.). Preußen-Torhüter Max Schulze-Niehus hielt zudem im letzten Spiel seiner Karriere einen Strafstoß von Unterhachings Patrick Hobsch.

Zuletzt spielte Münster in der Saison 1990/91 in der 2. Liga. Dabei gehörte der Club 1974 zu den Gründungsmitgliedern der damals noch zweigeteilten 2. Bundesliga und war dort insgesamt neun Spielzeiten dabei. In der Bundesliga spielten die Preußen nur in der ersten Saison 1963/64.