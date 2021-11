Premiere bei DFB-Länderspiel: Kroatin Martinčić pfeift

Die Kroatin Ivana Martinčić wird das WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams in Wolfsburg gegen Liechtenstein leiten.

Wolfsburg (dpa) - Premiere in der DFB-Geschichte: Erstmals wird eine Schiedsrichterin ein Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft leiten.

Die UEFA teilte die Kroatin Ivana Martinčić für das WM-Qualifikationsspiel am 11. November (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein ein. Für die 36-Jährige ist es auch ihr Debüt bei einem internationalen Männerspiel. FIFA-Spiele leitet Martinčić bereits seit 2014, darunter auch zwei Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden und Italien.

Ein Novum im Männer-Fußball ist der Einsatz von Martinčić nicht. In diesem Jahr hatten vermehrt Frauen Premieren-Einsätze bei internationalen Männer-Spielen gefeiert. Die Französin Stéphanie Frappart und die Ukrainerin Kateryna Monsul etwa leiteten bereits Ende März Partien in der WM-Qualifikation. In der Bundesliga ist Bibiana Steinhaus die bislang einzige Frau, die Männer-Spiele pfiff.

Zum Schiedsrichter-Team von Martinčić gehört in Wolfsburg in Sanja Rodjak-Karšić als Assistentin eine weitere Frau. An der Seitenlinie steht zudem Goran Pataki. Auch der vierte Offizielle, Igor Pajac, und Video-Referee Duje Strukan kommen aus Kroatien.