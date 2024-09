Die dänische Fußball-Nationalmannschaft startet perfekt in die Nations League. Gegen Serbien steht am Ende ein 2:0 - auch dank eines Bundesliga-Stürmers.

Kopenhagen - Dank Yussuf Poulsen ist der dänischen Fußball-Nationalmannschaft der perfekte Start in die Nations League gelungen. Beim 2:0 (1:0) in Kopenhagen gegen Serbien bereitete der 30 Jahre alte Leipziger Stürmer das erste Tor durch Albert Grönbaek (36. Minute) vor, das zweite erzielte er artistisch per Fallrückzieher selbst (61.). Zum Auftakt am Donnerstag gegen die Schweiz siegten die Dänen ebenfalls 2:0. Dritter Gegner in Gruppe 4 (Liga A) ist Titelverteidiger Spanien.