Positiver Corona-Test beim Leverkusener Pohjanpalo

Leverkusen - Bayer Leverkusens Angreifer Joel Pohjanpalo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, befindet sich der 26 Jahre alte finnische EM-Teilnehmer in Quarantäne und wird deshalb nicht mit in das am Freitag beginnende Trainingslager der Werkself im österreichischen Zell am See/Kaprun reisen. Weil der Corona-Test unmittelbar nach der Rückkehr aus Pohjanpalos Urlaub durchgeführt wurde, hatte er laut Vereinsmitteilung „keinerlei Kontakt zur Lizenzmannschaft und zum Betreuerstab von Bayer 04“.