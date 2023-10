Lukas Podolski hatte eine Rückkehr zum FC - in welcher Funktion auch immer - stets als seinen Wunsch bezeichnet.

Köln - Lukas Podolski kokettiert mit einer Rückkehr als Stürmer zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln.

„Ich bin bereit für alles und für alle Abenteuer offen“, sagte Podolski im Podcast „Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media“ auf den Hinweis, dass sein Herzensclub zu wenig Tore schießt und im Winter einen Stürmer braucht. Auf die Frage, ob er in seiner Karriere am liebsten noch unter Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Steffen Baumgart spielen wolle, sagte er nach einiger Bedenkzeit: „Unter Baumgart beim 1. FC Köln.“

Podolski spielt derzeit für Gornik Zabrze

Wie ernst Podolski das meinte, ist nicht klar. Eine grundsätzliche Rückkehr zum FC, für den er von 1995 bis 2006 und 2009 bis 2012 spielte, hat der Weltmeister von 2014 - in welcher Funktion auch immer - stets als seinen Wunsch bezeichnet. Die handelnden Personen hatten sich diesbezüglich zuletzt mehr und mehr reserviert gezeigt. Der 38 Jahre alte Podolski spielt noch für Gornik Zabrze in der polnischen ersten Liga und hat in elf Spielen ein Tor erzielt und eines vorbereitet.

Beim aktuellen FC-Trainer Baumgart geriet er derweil ins Schwärmen. „Er presst alles aus dem Verein heraus“, sagte Podolski: „Dieser Charakter, seine Verbundenheit mit der Stadt und mit den Fans. Er ist ein Macher, ein Arbeiter. Dieser Power-Fußball, dieses Typ-Sein, dieses Nicht-Verstellen, dieses Paket beim Jürgen Klopp oder Baumgart ist genau mein Charakter.“ Unter Klopp hätte er beinahe mal gespielt, verriet Podolski zudem. Zu dessen Zeit bei Borussia Dortmund habe es „glaube ich ein bisschen Gespräche gegeben“.