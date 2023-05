London - Der FC Chelsea hat den Argentinier Mauricio Pochettino als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Zwölfte der englischen Fußball-Meisterschaft mitteilte, unterschrieb der 51-Jährige einen Zweijahresvertrag mit der Option einer Verlängerung von Vereinsseite um ein weiteres Jahr.

Pochettino folgt vom 1. Juli an auf Frank Lampard, der das Amt übergangsweise bis Saisonende übernommen hatte, nachdem sich Chelsea von Graham Potter getrennt hatte. „Wir freuen uns, dass Mauricio zu Chelsea kommt. Mauricio ist ein Weltklasse-Trainer mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz“, teilten die Team-Besitzer Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter und Hansjörg Wyss in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Seit der Trennung von Potter Anfang April waren die Blues auf der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger. Der glücklose Lampard war bereits der dritte Chelsea-Trainer in der Saison 2022/23, nachdem die neuen Eigentümer um den US-Unternehmer Boehly zunächst Thomas Tuchel beurlaubt hatten. Nach einer desaströsen Saison ist Chelsea in der kommenden Saison in keinem europäischen Wettbewerb vertreten.

Pochettino, der in der Premier League den FC Southampton und Tottenham Hotspur trainiert hatte, war seit dem Abschied von Paris Saint-Germain im letzten Sommer ohne Job. Er galt als Favorit auf das Traineramt in London, nachdem Chelsea Gespräche mit Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann und dem ehemaligen Barcelona- und Spanien-Trainer Luis Enrique geführt hatte, die jedoch kein Ergebnis gebracht hatten.