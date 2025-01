München - Manchester City? Real Madrid? Juventus Turin? Zwar darf der FC Bayern im nervenaufreibenden Königsklassen-Showdown selbst bei einem Ausfall von Manuel Neuer weiter auf das Achtelfinal-Wunder hoffen. Weitaus wahrscheinlicher sind aber die Playoffs - vielleicht sogar mit einem Hammer-Duell. „Es gibt 400 Millionen Fußballspieler auf der Welt. Die Chance, dass wir hier stehen, ist auch minimal“, sagte Trainer Vincent Kompany über die Münchner Achtelfinal-Aussichten.

„Für mich ist wichtig, dass wir darauf fokussiert sind, was wir beeinflussen können, und das ist unser Spiel“, sagte der Belgier. Kompany erwartet, dass der im Abschlusstraining fehlende Neuer am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Slovan Bratislava im Tor steht. Sollte der 38-Jährige doch fehlen, könnte auf dem Weg in die nächste Runde die große Stunde für U17-Weltmeister Max Schmitt (19) schlagen.

Rechenkünstler mit Freude an Mega-Konferenz

Sicher im Achtelfinale sind schon Spitzenreiter FC Liverpool und Bayern-Bezwinger FC Barcelona. Auch die Münchner haben bei einer Rechnung mit vielen Wenns noch Chancen auf das direkte Ticket. Kompanys Starensemble muss dafür aber am letzten Spieltag als Tabellen-15. noch an insgesamt sieben Teams vorbeiziehen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach vor der Mega-Konferenz mit 18 Parallel-Spielen von einem „Wunder“.

Man habe sich auf „alle Eventualitäten“ vorbereitet, sagte Thomas Müller. „Die Chancen, in die Top-8 zu kommen, sind nicht groß, aber es gibt ein kleines Fenster.“ Eine Woche nach der 0:3-Watschn bei Feyenoord Rotterdam kündigt Müller eine Sieg-Reaktion in Europas erneuerter Eliteliga an. „Ich habe in meiner Karriere schon alle Konstellationen erlebt. In den letzten Jahren sind wir immer so durch die Gruppenphase durchgepflügt, und dann war immer schon vor dem Finale Schluss“, sagte der 35-Jährige - und lachte. „Dieses Jahr machen wir es halt mal andersrum.“

Neuers etatmäßige Ersatzleute fehlen

Die Ausfälle im Tor besorgen Müller nicht. Da Sven Ulreich nach seiner Roten Karte als Ersatzspieler in Rotterdam ebenso nicht dabei ist wie Daniel Peretz nach einer Nierenquetschung, ist Schmitt der erste Ersatz für Kapitän Neuer. Neuzugang Jonas Urbig (1. FC Köln) ist noch nicht spielberechtigt. Regionalliga-Torhüter Schmitt stand etwa schon beim Vorrundensieg gegen Donezk im Aufgebot. „Wenn es so kommen sollte, wird er ein gutes Spiel machen“, sagte Müller.

Am Freitag werden die Spiele für die zusätzliche K.o.-Runde ausgelost, in denen am 11./12. und 18./19. Februar acht weitere Achtelfinalplätze auf dem langen Weg ins Finale dahoam vergeben werden. „Wir müssen unser Spiel gewinnen. Das ist das, was wir beeinflussen können. Wir müssen Bratislava schlagen - und wenn es geht, vielleicht was fürs Torverhältnis tun“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Dann gibt es ein Resultat und eine Auslosung und dann schauen wir mal, wer der Gegner sein wird.“

Deutsche Duelle oder internationale Kracher möglich

Außer Kracherduellen gegen City, Real oder Juve oder Prüfungen gegen den VfB Stuttgart ist auch ein Duell mit Rivale Borussia Dortmund möglich - wenn auch nicht sehr wahrscheinlich. „Dieses Format macht Spaß für die Statistiker“, sagte Kompany. Ein höchst unwahrscheinliches, aber theoretisch mögliches Playoff-Spiel gegen Bayer Leverkusen hätte eine besondere Note, weil das drei (!) Duelle innnerhalb einer Woche zufolge hätte. Denn am 15. Februar kommt es im Rheinland zum Liga-Aufeinandertreffen des Doublesiegers mit dem Rekordmeister.

„Ich habe versucht zu rechnen und meinen Sonntag daran verloren. Ich habe ungefähr im Kopf, was alles passieren müsste“, sagte Kompany zu den Konstellationen. „Am Ende kommst du wieder ganz an den Anfang, wir müssen auf unser Spiel schauen.“ Titelverteidiger Real ist wie Bayern zumindest sicher in den Playoffs dabei, um die City, PSG & Co. noch bangen müssen.

Upamecano zurück

Der angeschlagene Leon Goretzka fehlt gegen den Tabellenvorletzten Bratislava gelb-gesperrt, Alphonso Davies ist verletzt. Eric Dier war im Gegensatz zu Rückkehrer Dayot Upamecano krank im Training nicht dabei. „Es ist schon wichtig, dass der Kader wieder voll wird. Gerade auch deswegen, weil wir aller Voraussicht nach in die Playoffs gehen. Da brauchen wir jeden“, sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich.

Kane will Torflaute beenden

Der slowakische Meister, der vor einer Woche 1:3 gegen den VfB Stuttgart verlor, kommt als Gegner für einen Heimsieg bestens gelegen. In sieben Gruppenspielen gab es für Bratislava sieben Niederlagen bei 6:24 Toren. „Wir werden mit derselben Mentalität wie gegen Freiburg rangehen“, versicherte Torjäger Harry Kane.

Nachdem dem Engländer beim 2:1 gegen Freiburg der erste Treffer aus dem Spiel heraus seit zwei Monaten glückte, will er auch in Europa wieder treffen. Dort erzielte er sein bislang letztes Saisontor am 23. Oktober beim 1:4 in Barcelona.