Montpellier - Superstar Kylian Mbappé ist beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain in die Startelf zurückgekehrt und hat sein Team nach zuletzt drei Liga-Remis in Serie mit einem Dreierpack zum Sieg geführt.

Dem 25 Jahre alten Offensivspieler gelangen beim 6:2 (2:2) bei Montpellier HSC drei Treffer (22./55./63. Minute). Der französische Nationalspieler, der PSG Medienberichten zufolge im Sommer verlässt und zu Real Madrid wechselt, war von Trainer Luis Enrique zuletzt nur eingewechselt worden.

In der Liga war der Champions-League-Viertelfinalist zuletzt dreimal in Serie sieglos geblieben, Mbappé war zweimal früh aus- und einmal eingewechselt worden. Gegen Montpellier spielte er nun über 90 Minuten. Die Titelverteidigung in der Ligue 1 war für den Hauptstadtclub trotz der Schwächeperiode nicht ernsthaft in Gefahr geraten. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Stade Brest beträgt nach 26 Spieltagen zwölf Zähler.