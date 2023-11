Baku - Bayer Leverkusen muss im Europa-League-Spiel beim FK Karabach Agdam auf Stamm-Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Der 24-Jährige wird an der linken Hand operiert und fällt deswegen auch für die kommende Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Union Berlin aus.

„Wir haben entschieden, dass es die richtige Zeit ist, die Operation zu machen“, sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso vor der Abreise nach Aserbaidschan. Nach der Länderspielpause im Anschluss an das Union-Spiel soll der burkinische Nationalspieler wieder fit sein.

Tapsoba hatte sich beim 5:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen verletzt. Am vergangenen Samstag war er beim 3:2-Sieg von Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim mit einer speziell angefertigten Schiene aufgelaufen.

Mit neun Punkten aus den ersten drei Spielen kann Leverkusen in der Partie in Baku am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bereits das Weiterkommen in der Europa League klarmachen. Bei einem Sieg hat Bayer 04 die Gruppenphase sicher überstanden.