Nürnberg - Ann-Katrin Berger kann in den Vierkampf um die Nummer 1 im Tor der deutschen Fußballerinnen vorerst nicht eingreifen. Wegen eines grippalen Infektes ist die Olympia-Heldin wenige Stunden vor dem zweiten Nations-League-Spiel heute in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF) vorzeitig abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Beim 2:2 am Freitag gegen die Niederlande hatte die 34-Jährige noch im Tor gestanden.

Im Rennen um den Stammplatz im deutschen Tor hatte Bundestrainer Christian Wück tags zuvor erklärt, dass gegen Österreich die Frankfurterin Stina Johannes (25) von Beginn spielen und damit eine Chance erhalten wird.

Die 34 Jahre alte Berger vom US-Club NJ/NY Gotham FC hatte krankheitsbedingt am Sonntag und Montag nicht trainiert. Nun reiste sie ab, um sich auszukurieren. Dass sie als Nummer eins in die EM vom 2. bis 27. Juli geht, ist laut Wück noch offen.