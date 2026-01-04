Auslandsfußball Ohne Mbappé: Alonso gelingt mit Real Topstart ins neue Jahr
Trotz des Ausfalls von Kylian Mbappé feiert Real Madrid einen am Ende ungefährdeten Sieg zum Auftakt in das Jahr 2026. Vor allem der Mbappé-Ersatz sorgt im Duell mit Real Betis Sevilla für Furore.
Madrid - Auch ohne Stürmerstar Kylian Mbappé hat sich Real Madrid mit Coach Xabi Alonso zum Start ins Jahr 2026 keine Blöße gegeben. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann auch dank einer Galavorstellung von Mbappé-Vertreter Gonzalo García in der heimischen Liga zu Hause gegen Real Betis Sevilla 5:1 (1:0).
Damit verkürzten die Madrilenen den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona wieder auf vier Zähler. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte bereits am Samstag im Stadtderby Espanyol Barcelona 2:0 bezwungen.
Mbappé-Ersatz trifft traumhaft per Hacke
Mbappé, der wegen einer Bänderverletzung im linken Knie fehlte, wurde in der Startelf durch Eigengewächs Gonzalo ersetzt - und wie. Der 21-Jährige schnürte einen Dreierpack (20. Minute/50./82.) und traf zum 4:1 per Hacke. Raúl Asencio erzielte zudem seinen ersten Treffer im Trikot der Madrilenen (56.), Fran García immerhin sein erstes Saisontor (90.+3).
Das nächste Pflichtspiel steht für Real am Donnerstag in Saudi-Arabien auf dem Programm. Dort treten Alonso und Co. im Halbfinale des spanischen Supercups (20.00 Uhr) gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid an.