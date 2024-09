Barcelona - Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona mehrere Wochen auf Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Der spanische Fußball-Europameister hat sich eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt laut Vereinsmitteilung der Katalanen schätzungsweise vier bis fünf Wochen aus. Noch am Sonntag hatte er beim 4:1-Sieg Barcelonas beim FC Girona ein Tor erzielt. Nach rund einer Stunde war Olmo ausgewechselt worden.

Der 26-Jährige war erst in der vergangenen Transferperiode von RB Leipzig nach Barcelona gewechselt und hat dort bereits überzeugt. In drei Partien erzielte er drei Tore. Mit fünf Siegen in fünf Spielen führt Barça die Tabelle der Primera División an. Der frühere Bundestrainer Flick coacht das Team seit diesem Sommer.