Alexander Nübel will sich beim FC Bayern nicht noch einmal hinter Manuel Neuer anstellen. Sein Berater sucht dringend einen neuen Arbeitgeber für den Torwart.

Nübel will weg vom FC Bayern: „Ergibt keinen Sinn“

München - Torwart Alexander Nübel forciert seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern München. „Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit“, sagte Nübels Berater Stefan Backs dem Portal „t-online.de“.

Der 26 Jahre alte Keeper müsste nach zwei Jahren bei der AS Monaco eigentlich in diesem Sommer wieder beim deutschen Fußball-Rekordmeister zum Dienst antreten, will sich aber nicht hinter Kapitän Neuer anstellen. „Deshalb suche ich für Alex einen neuen Club – und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt“, sagte Berater Backs.

Nübel soll auf hohem Niveau spielen

Mögliche Ziele seien die Premier League oder ein internationaler Topclub. „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau“, sagte Backs. Ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten sei hingegen eher unwahrscheinlich, berichtete „t-online.de“.

Nübel war Mitte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Ihm blieb aber nur die Rolle des Ersatzmanns hinter Nationaltorwart Neuer. Daher hatte er sich nach Monaco ausleihen lassen und war dort Stammkraft. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Mitte 2025. Sollte er den Serienmeister verlassen, ist angeblich auch eine Rückkaufklausel im Gespräch. Dies sei laut Backs „eine Wertschätzung von Bayern München. Ein Zeichen, dass sie nach wie vor an ihn glauben“.

Beim FC Bayern wird ein Comeback von Manuel Neuer in der Vorbereitung auf die neue Saison erwartet. Der 37-Jährige hatte nach der WM bei einem Skiunfall einen Beinbruch erlitten und war ein halbes Jahr ausgefallen.