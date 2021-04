NOFV stellt Weichen für Regionalliga Nordost

Leipzig - Am Freitag kommt das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) unter Vorsitz von Präsident Hermann Winkler in einer Online-Runde zusammen und hat mehrere Entscheidungen zu treffen. Der Saisonabbruch in den Ligen gilt als sicher. „Letztlich ist es uns lieber, die Vereine langfristig finanziell zu sichern als kurzfristig den Ball rollen zu lassen“, sagt Winkler.

Was soll konkret beschlossen werden?

Das NOFV-Präsidium hat zunächst über den Abbruch der Saison in den einzelnen Spielklassen zu entscheiden. Auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung in den Bundesländern ist in absehbarer Zeit im Erwachsenen- und Jugendbereich kein regulärer Trainings- und Wettkampfbetrieb mehr möglich.

Die Clubs der Regionalliga Nordost hatten sich deshalb bereits Ende März darauf verständigt, die Saison zu beenden. Auch die Vereine der Oberliga und Frauen-Regionalliga folgten dieser Empfehlung. Der Saisonabbruch gilt demnach als sicher. Das NOFV-Präsidium muss sich anschließend mit der Auf- und Abstiegsregelung in den einzelnen Spielklassen befassen.

Wer würde aus der Regionalliga in die 3. Liga aufsteigen und gäbe es einen Absteiger?

Viktoria Berlin soll zum Meister und Aufsteiger erklärt werden. Allerdings haben die Berliner, die zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung die Tabelle klar anführten, bislang noch kein drittligataugliches Stadion gefunden. Der NOFV-Spielausschuss hat dem Präsidium außerdem empfohlen, einen Absteiger aus der Regionalliga zu benennen. Betroffen wäre der Tabellenletzte Bischofswerda.

Auf welcher Grundlage folgt die Wertung?

Der NOFV wird in der Auf- und Abstiegsfrage die sogenannte Quotientenregel zur Anwendung bringen. In Paragraf 9 der NOFV-Spielordnung heißt es dazu: „Muss das Spieljahr aufgrund höherer Gewalt oder nicht vorhersehbarer und nicht beinflussbarer Ereignisse vorzeitig beendet werden, so ist Staffelsieger, wer zum Zeitpunkt der Beendigung (…) die meisten Punkte erzielt (…) bzw. den höchsten Punktequotienten erzielt hat.“

Genauso verhält es sich mit dem Abstieg: „Absteiger sind in der Regel die Mannschaften, die die wenigsten Punkte bzw. den niedrigsten Punktequotienten erzielt haben und einen Tabellenplatz entsprechend der Auf- und Abstiegsregelung belegen.“

Wie könnte die Regionalliga in der kommenden Saison aussehen?

Für den Aufstieg in die Regionalliga kommen die beiden aktuellen Oberliga-Spitzenreiter FC Eilenburg und Tasmania Berlin in Frage. Die genaue Anzahl an Regionalligisten für die Spielzeit 2021/2022 ist auch vom Ausgang in der 3. Liga abhängig.

„Zwickau scheint in Liga drei gerettet, nun drückt der NOFV dem HFC und Magdeburg die Daumen. Dann wären es bei einem Aufsteiger und einem Absteiger 20 Teams wie in dieser Saison, wenn zwei Oberligisten hoch kommen. Das wäre machbar“, sagte NOFV-Boss Winkler der „Leipziger Volkszeitung“.

Welche Streitpunkte kann es geben?

Bischofswerda würde den Abstieg von der Regionalliga in die Oberliga vermutlich klaglos hinnehmen. „Wir haben immer gesagt, dass wir nicht dagegen klagen würden, wenn wir zum Absteiger erklärt werden. Man hat unsere Gutmütigkeit ausgenutzt“, sagte Präsident Jürgen Neumann dem „Kicker“.

Mehr Widerstand regt sich bei den Tabellenletzten der Oberliga-Staffeln Nord und Süd, die auf Vorschlag des NOFV-Spielausschusses ebenfalls absteigen sollen. Betroffen wären der Brandenburger SC Süd und der FSV Wacker Nordhausen.

„Wir haben uns bereits rechtlichen Beistand geholt“, erklärte BSC-Präsident Peter Janeck dem „Sportbuzzer“. Thomas Dithmar, Insolvenzverwalter von Wacker Nordhausen, sagte dem Online-Portal „nnz-online.de“: „Ich dachte, das ist eine schlechter Scherz, als ich davon erfuhr. Wir würden einen solche Entscheidung nicht kampflos hinnehmen.“ (dpa)